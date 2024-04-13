Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,216.30
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Teleferik kabinlerinde mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları (Bir kadının kurtarılma anı)
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nde yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, uzun süredir tartışmalara neden olan Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren 702. maddesini kabul etti.

Mücahit Oktay  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
ABD Temsilciler Meclisi'nde yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren tasarı kabul edildi

New York

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, yabancılarla ilgili dış istihbarat toplama konusunda yetkilendirmelerin devamını sağlayan FISA tasarısını, 5 yıl yerine 2 yıl uzatılması şartı ile onayladı.

19 Nisan'da bir önceki yetkilendirme süresi dolacak olan FISA yasasının 702. maddesini yeniden aktive eden yasa tasarısı, 147 "hayır" oyuna karşı 273 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisi'nden geçti.

Yasalaşması için bir sonraki aşama olan ABD Senatosu'na gönderilen tasarının, Senato'nun iki kanadından da destek görmesi bekleniyor.

ABD vatandaşlarının anayasa ile verilmiş mahremiyet hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen FISA, son 5 ayda 3 kez oylamaya sunulmuş ancak yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.

Buna karşın, ilki New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırıların ardından 11 Eylül 2001'de çıkarılan yasanın uzatılması gereği, Beyaz Saray istihbarat şefleri ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi yetkilileri tarafından defalarca hatırlatıldı.

Öte yandan bazı Kongre üyeleri, FBI dahil istihbarat kurumlarının denetleme yetkilerini birçok kez "uygunsuz şekilde" kullandığını ve bu yetkiyi suistimal ettiğini belirterek, FISA'nın 702. bölümünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini gündeme getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Teleferik kazasıyla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İngiliz Bakan Ahmed ile Londra'da görüştü
İstanbul’da bayram yoğunluğu son gün de sürdü

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi'nde yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren tasarı kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi'nde yabancılar üzerinde gözetim yetkisi veren tasarı kabul edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet