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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmede, Galatasaray Futbol Takımı'nın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdiği belirtildi

Gökhan Varan   | 12.07.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesinde, Galatasaray Futbol Takımı'nın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

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