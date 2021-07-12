Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu'nun görüşmede, Galatasaray Futbol Takımı'nın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdiği belirtildi
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatması
- Galatasaray'a Yunanistan'da PCR testi dayatılmasına tepki gösterildi
Dışişleri Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşmesinde, Galatasaray Futbol Takımı'nın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdi.
Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.