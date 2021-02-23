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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özel bağlar üzerine bina ettiğimiz ilişkilerimiz kapsamlı bir ortaklığa dönüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında özel bağlar üzerine inşa edilen ilişkilerin bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştüğünü belirtti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu,Zuhal Demirci   | 23.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Özel bağlar üzerine bina ettiğimiz ilişkilerimiz kapsamlı bir ortaklığa dönüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında özel bağlar üzerine inşa edilen ilişkilerin bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştüğünü belirterek, "2014'te başlattığımız bu üçlü mekanizmamız bölgenin refah ve istikrarına çok önemli katkıda bulundu." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında, toplantı kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de yaptığını belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede Türkmenistan'da gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanları Üçlü Zirvesi'nin hazırlıklarının da ele alındığını ve yol haritasının belirlendiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Özel bağlar üzerine bina ettiğimiz ilişkilerimiz bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştü. 2014'te başlattığımız bu üçlü mekanizmamız bölgenin refah ve istikrarına çok önemli katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Toplantıda bölgesel bağlantısallık, ulaştırma ve enerji konularının gündemin en üst sıralarında yer aldığını söyleyen Çavuşoğlu, görüşmeler kapsamında terörle mücadele, Afganistan ve İslam karşıtlığı gibi birçok bölgesel ve küresel konuyu da ele alma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bugünkü toplantı son derece verimli ve başarılı geçti. Bugüne kadar attığımız adımları gözden geçirirken geleceğe yönelik heyetlerden çok önemli fikirler ve teklifler geldi. Şimdi çalışma arkadaşlarımız çok hızlı şekilde bunları listeleyecek ve diğer taraftan bu gelen fikir ve teklifleri de bir öncelik sırasına koyacaklar." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2019'da ilan ettiği "Yeniden Asya" girişimi kapsamında Azerbaycan ve Türkmenistan ile yakın çalışmak istediklerinin de altını çizdi.

"Üç kardeş ülke olarak Kovid-19'a karşı dayanışmamızı da sürdüreceğiz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak bir mücadelenin verildiğini ancak özellikle aşı konusunda var olan acımasız rekabetin daha da arttığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Ortak mücadelemizi sürdürürken üç kardeş ülke olarak dayanışmamızı da sürdüreceğiz." dedi.

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