Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,442.10
BTC/USDT
103,928.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonunu ve gençlere yönelik çağrılarını kitaplaştırdı.

Orhan Onur Gemici  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Ankara

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması" başlıklı ve Erdoğan'ın gençlere çağrıları ile bugüne kadar gençlere yönelik yapılan çalışmaları içeren eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk gençlerinin her alanda güçlü şekilde var olmaları, dik durmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları için yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetin, tek tipçi uygulamaların kaldırıldığı vurgulanan kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı'ndan terörsüz Türkiye'ye, milli teknoloji hamlesinden gençlerin, Türkiye'nin geleceğindeki rolüne kadar birçok konuda önemli açıklamaları ve çağrıları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk gençliğine duyduğu güvenin de gözler önüne serildiği kitapta, dijital dönüşümden eğitim ve istihdama kadar geniş bir yelpazede gençlere yönelik tavsiyeleri de gelecek nesillere yol göstermek adına kayıt altına alınıyor.

Türk gençleri için rehber niteliği taşıyan eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlerle birlikte nasıl inşa etmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.

Eserde, Erdoğan'ın gençlere yönelik kullandığı "Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye'yi sizlerle inşa edeceğiz. 86 milyonun bir arada; barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşadığı müessir, müreffeh bir ülkeyi, sizlerle birlikte yükselteceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, kenetlenip tek millet olmuş 'Terörsüz Türkiye'yi en büyük eserimizi, inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz." ifadeleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye jandarma yetiştirdi
Bakan Işıkhan'dan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi genelgesine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan: Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz
İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın talebiyle 51. oturumda özel toplantı yapacak
Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 452 bin konut ve iş yeri teslim edilecek

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik vizyonu kitaplaştırıldı

"1990'lar Eski Türkiye Sergisi" Ankara'da açıldı

Türkiye'nin katkılarıyla KKTC'de "İletişim Eğitim Programı" düzenlendi

DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı

DMM, "MOSSAD unsurlarının kontrolsüz göç yoluyla Türkiye'ye sızabileceği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayın 157. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet