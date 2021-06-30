Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö'nün Kanal İstanbul'a etkisi var" açıklamasında bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Yaptıkları görüşmede Rusya'yla ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındığını anlatan Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ'daki gelişmelerin görüşüldüğünü söyledi.
Çavuşoğlu, "Amacımız tüm bu ülkelerde istikrarın, huzurun ve barışın kalıcı olması. Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Toplantının soru cevap kısmında Kanal İstanbul'a yönelik soruya cevap veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Bazen Türkiye'de de tartışmalar oluyor, dışarda da oluyor. Bu yeni açılacak kanalın, Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var mı? Şunu net söylemek isterim ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var."
Çavuşoğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan gibi ülkelerle aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması anlaşması yaptığını hatırlatarak, "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi bugünkü toplantıda mevkidaşım Sergey Lavrov'a ilettim." diye konuştu.
Libya'da geçici hükümetin ülkenin her köşesine ulaşmaya çalıştığını belirten Çavuşoğlu, "Ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü hepimizin hemfikir olduğu bir öncelik. Hepimiz buna bağlıyız. Libya'da umarım her şey şu anda planladığı gibi devam eder ve gerçekleştirilecek bir seçimle herkesi kapsayacak bir yönetim kurulur, ülkede barış ve istikrar tekrar sağlam bir şekilde tesis edilir." dedi.
Aşı sertifikasyonları
Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile aşı sertifikasyonlarına ilişkin, "Aşı sertifikasyonlarımızın karşılıklı olarak tanınması konusunda önerimizi Rusya'ya ilettik" diye konuştu.
Libya'da siyasi birlik
Çavuşoğlu, Libya ile ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:
"Libya'da ülkenin siyasi birliği aynı zamanda toprak bütünlüğü, hepimizin hem fikir olduğu bir öncelik."
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