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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 30.06.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında açıklama yapan Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, "Vatandaşlarımız Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

"Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz." diyen Lavrov, "Herhangi bir suretle İstanbul kanalının yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Tarafların uzlaşmasını, hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz." açıklamasında da bulundu.

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