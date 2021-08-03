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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.
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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

Metin Bolat   | 03.08.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz

Antalya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar.

AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu.

Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz.

Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular."

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