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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler" dedi.

Zuhal Demirci   | 10.11.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacak

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 12. Büyükelçiler Konferansında yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı düşmanlığı, İslam ve göçmen karşıtlığı gibi konularda yıllık raporlar hazırlayacağız" dedi.

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