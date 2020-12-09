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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Radulovic'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın yeni Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Zuhal Demirci   | 09.12.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Radulovic'i yeni görevi dolayısıyla kutladı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın yeni Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Radulovic'le telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Radulovic'i kutladı.

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