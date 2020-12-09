Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Karadağlı mevkidaşı Radulovic'i yeni görevi dolayısıyla kutladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın yeni Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın yeni Dışişleri Bakanı Djordje Radulovic'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Radulovic'le telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dolayısıyla Radulovic'i kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.