Dolar
32.23
Euro
35.05
Altın
2,413.73
ETH/USDT
3,658.30
BTC/USDT
71,021.00
BIST 100
10,775.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililer için Tebriz’de tören düzenleniyor
logo
Gündem

İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP-C/MLKP'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı.

Ali Korkmaz  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca, İzmir merkezli 9 ilde terör örgütüne finansman sağlayanlara yönelik operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 30'u yakalandı. Diğer 10 şüpheliden 5'inin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu, 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı sonradan belirlenen 27 zanlı yakalandı
İstanbul'da yaya geçidinde bir çocuğa çarparak kaçan motosikletli yakalandı
Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı
Rumen vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

İzmir'deki terör operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Piyasaya sahte altın sürenlere yönelik "Ayar-3" operasyonlarında 13 kişi yakalandı

İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilere ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilere ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
Kurban derisi ve zekat paralarını PKK'ya aktardığı iddia edilen şüphelilere polis baskını

Kurban derisi ve zekat paralarını PKK'ya aktardığı iddia edilen şüphelilere polis baskını
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet