Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(FETÖ) Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir. Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile Bişkek’te ortak basın toplantısı düzenledi.
"FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" diyen Çavuşoğlu, "Maarif okulu Orta Asya'da açılacak ilk Maarif Vakfı okulu olacak. Bu da Kırgızistan'a verdiğimiz önemin göstergesidir." ifadelerini kullandı.
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