Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenevre'de Crans Montana Forumu Kurucusu Carteron ile görüştü
Çavuşoğlu, Büyükelçi Carteron'u 18 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na da davet etti.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron ile bir araya geldi.
5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansında garantör ülkelerden Türkiye'yi temsil etmek üzere Cenevre'ye giden Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Carteron ile görüştüğünü duyurdu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Carteron ile görüşmesinde CMF ve Antalya Diplomasi Forumu arasında yapılabilecek iş birliğini ve Kıbrıs'a ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.