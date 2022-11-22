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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayrılıkçılık ve aşırıcılık her yerde artarak devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamofobi, antisemitizm, Hristiyanlık karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her yerde artarak devam ettiğini belirtti.

Behlül Çetinkaya   | 22.11.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayrılıkçılık ve aşırıcılık her yerde artarak devam ediyor Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Çavuşoğlu, Fas'ın Fes kentinde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nun açılışında konuştu.

Medeniyetler İttifakı'nın 17 yıl önce İspanya ve Türkiye'nin girişimiyle kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ittifakın bugün 158 üyesiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) en fazla destek gören girişimlerinden olduğunu söyledi.

Dünyanın 17 yıl önce farklı bir dünya olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu, ulus-devlet rekabet, süper güç rekabeti ve büyük sosyoekonomik çalkantılardan kaynaklanan krizler ve hatta savaşlar çağı olabilir. İslamofobi, antisemitizm, Hristiyanlık karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrılıkçılık ve aşırıcılık her yerde artarak devam ediyor." dedi.

Kuşaklar arasında oluşan önyargıları değiştirmenin kolay olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bir yerden başlamak gerektiğini ifade ederek "İnsanlık bu önyargıların sonucu olarak insanın acı çekmesine son verme göreviyle de karşı karşıyadır. Çünkü ayrımcılık, dışlama ve çatışmalar bir kısır döngü haline geliyor. Biri diğerini besliyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ittifakın üç önemli konu üzerinde inşa edilmiş sağlam bir eylem planı olduğunu belirterek, "Bunlar önleyici diplomasi, arabuluculuk ve şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesidir. Bu sütunlardan biri yıkılırsa insanlar acı çekmeye başlar." ifadelerini kullandı.

"Tahıl girişimi sayesinde tahıl fiyatları tarihi seviyede düşüş yaşadı"

İttifakın çalışmalarına başlamasıyla uluslararası kamuoyunun önemli adımlar attığına işaret eden Çavuşoğlu, bu adımlara örnek olarak 15 Mart'ın İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü ilan edilmesi, 2021'de BM tarafından kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik eylem planının açıklanmasını ve Miguel Angel Moratinos'un BM'nin antisemitizm gözlemcisi atanmasını gösterdi.

Türkiye'nin insanlığa hizmet için arabuluculuğa verdiği öneme değinen Çavuşoğlu, "Arabuluculuk Konferansı'nın merkezi olan İstanbul, bu işin de merkezi oldu. Buradan BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres'e, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'la birlikte İstanbul Tahıl Girişimi'ne verdiği desteğe de teşekkür etmek istiyorum. Bu girişim sayesinde tahıl fiyatları tarihi seviyede düşüş yaşadı ve küresel bir rahatlama yaşandı." değerlendirmesini yaptı.

Tahıl anlaşmasının geçen hafta 4 aylığına uzatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Savaş devam ettikçe sınamalar da sürüyor. BM ile yakın çalışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

İttifakın daha büyük bir rol oynamak için daha fazla araç ve erişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu bağlamda Afrika'da gerçekleştirilen ilk küresel forumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, çok taraflı iş birliğinin de ittifak için önemli olduğunu belirterek Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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