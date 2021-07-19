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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı

Behlül Çetinkaya   | 19.07.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen 172 bin Türk vatandaşının Bulgaristan'a giriş yaptığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin Twitter'dan yaptığı gurbetçilere yönelik duyurusunu alıntılayarak paylaşımda bulundu.

Büyükelçiliğin, sınır kapılarında yardıma hazır olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bu bayram bir arada olacağız. Türkiye’ye seyahat etmekte olan 172 bin vatandaşımız dün Bulgaristan’a giriş yaptı. Büyükelçiliğimiz sınır kapılarında yardıma hazır. Bulgar makamlarına işbirliği için teşekkür ediyorum. Yol uzun, hasret yoğun. Sizlerin farkındayız. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.


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