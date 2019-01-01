Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 1 yıla 76 diplomatik ziyaret sığdırdı

ANKARA - Nazlı Yüzbaşıoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiği kapsamında yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri için 2018'de toplam 435 bin kilometre yol alarak, dünyanın çevresinin yaklaşık 11 katına denk gelen mesafeyi katetti.

Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadeleye katkıda bulunduğu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptığı, Suriye krizinin çözümü için Astana toplantılarıyla siyasi sürece destek verdiği 2018 yılında Bakan Çavuşoğlu, yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü "girişimci ve insani" dış politika çerçevesinde geçen yıl 76 yurt dışı ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, yoğun diplomasi gündeminde temasları kapsamında 2018'de toplam 435 bin kilometre seyahat ederek dünyanın çevresinin yaklaşık 11 katına denk gelen mesafeyi katetti.

Türkiye'nin aktif dış politikası 2018'de de hız kesmedi

Türkiye 2018'de de ulusal ve uluslararası platformda güncel dış politika konularında önemli rol oynadı.

Geçen yıl Irak'ın yeniden imarı için ortaya konulan uluslararası çabalara da destek veren Türkiye aynı zamanda, Filistin-Kudüs konusundaki gelişmeler karşısında iki olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi tertip etti.

Türkiye öte yandan, insani yardım ve arabuluculuk faaliyetlerini artırarak sürdürdü ve bu alanda milli gelire oranla dünyada ilk sırayı aldı.

Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl komşu ve yakın coğrafyalardaki ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerin yapıcı diyalog ve iş birliği temelinde yürütülmesi amacıyla 24 ülkeyle kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik/İşbirliği Konseyi (YDSK/YDİK) mekanizmalarının çalışmalarını da takip etti.

Ayrıca, bölge ülkeleri arasında güvenin artırılması amacıyla kurulan Türkiye-Afganistan-Pakistan, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan, Türkiye-Azerbaycan-İran, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan ve Türkiye-Azerbaycan-Pakistan gibi üçlü eş güdüm mekanizmalarının faaliyetleri geçen yıl da da devam etti.

Afganistan'daki barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla başlatılan "İstanbul Süreci" kapsamındaki temas ve faaliyetler sürerken, bu çabalara ek olarak geçen yıl Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran dörtlü iş birliği mekanizması da kuruldu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin yanı sıra, Türkiye ile Almanya, Hollanda ve Avusturya arasındaki olumlu diyalog ve normalleşme sürecini de yürüttü.

Öte yandan, 2018 yılı Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının sıklıkla gündeme geldiği, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumaya dönük adımlar attığı bir yıl da oldu.

Ayrıca, Türkiye NATO çatısı altında yürütülen faaliyet ve çalışmalara aktif katkıda bulunmaya geçen yıl da devam etti.