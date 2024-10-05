Dolar
34.27
Euro
37.66
Altın
2,652.90
ETH/USDT
2,404.30
BTC/USDT
61,916.00
BIST 100
9,109.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'de siyasi istişarelerde bulundu

Fatma Esma Arslan Özdel  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'de siyasi istişarelerde bulundu

Dakar

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'de siyasi istişarelerde bulundu.

Türkiye-Senegal siyasi istişarelerinin üçüncü toplantısı, Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 2-3 Ekim tarihlerinde yapıldı.

Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran ve Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Khare Diouf başkanlık yaptı.

İkili ve bölgesel konuların ele alındığı siyasi istişarelerde, Türkiye-Senegal ilişkilerinin mükemmel seyrinden duyulan memnuniyet karşılıklı olarak dile getirilerek bu ilişkileri daha stratejik seviyeye getirecek mekanizmalar ele alındı.

İstişarelerin en önemli gündem maddesini, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın 31 Ekim'de Türkiye'ye düzenleyeceği ziyarete ilişkin detaylar oluşturdu.

İstişareler sonrasında Bakan Yardımcısı Duran, Senegal hükümetini temsilen Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop ile görüştü.

Dakar Büyükelçiliği personeliyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Duran, Senegal Türkiye Maarif Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Dakar Ofisi, Dakar Yunus Emre Enstitüsü, THY Dakar Ofisi ve AA yetkililerinden Senegal'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da Filistin direnişine destek yürüyüşü düzenlendi
İzmir'de çöplükte çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Bilal Erdoğan: Geleneksel okçuluğun gelişmesiyle bir neslin geleceğe emin adımlarla ilerlemesini hedefliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye uğurlanan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin kaptanıyla konuştu
Türkiye ile Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti arasında anlaşma

Benzer haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'de siyasi istişarelerde bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'de siyasi istişarelerde bulundu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet