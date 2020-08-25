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Politika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 25.08.2020
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Ankara

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.


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