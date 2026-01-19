Dolar
Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı TCCB / Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.10'da başladı.

