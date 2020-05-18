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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Andaç Hongur   | 18.05.2020
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.30'da başladı.

Toplantı, sekizinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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