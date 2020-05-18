Erdoğan ile Putin Kovid-19'a karşı iş birliğini görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı iş birliği, salgın sonrası atılacak adımlar ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele alındı.
İstanbul
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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