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Politika

Erdoğan ile Putin Kovid-19'a karşı iş birliğini görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı iş birliği, salgın sonrası atılacak adımlar ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele alındı.

Andaç Hongur   | 18.05.2020
Erdoğan ile Putin Kovid-19'a karşı iş birliğini görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 14.30'da gerçekleştirilen görüşmede, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliği imkanları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımların yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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