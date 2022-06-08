Dolar
17.11
Euro
18.37
Altın
1,856.70
ETH/USDT
1,791.70
BTC/USDT
30,325.00
BIST 100
2,540.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklarda hasara neden oldu. Balgat mevkiinden yayındayız Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Çankaya Yıldız Kavşağı’ndan yayındayız Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eskişehirspor Kulübünü ziyaretinde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir." değerlendirmesinde bulundu.

08.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerin söyleşisi yayınlandığı sürece, bunlara ‘buyurun NATO'ya girin’ diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde yarın ve cuma günü 'bahar yağışları' devam edecek
Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var
Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı
Dışişleri Bakanlığından İran'daki tren kazasına ilişkin taziye mesajı

Benzer haberler

Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Venezuela arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Anıtkabir'i ziyaret etti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "tarımda iklim değişikliğine uyum çalışmalarına" ilişkin genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "tarımda iklim değişikliğine uyum çalışmalarına" ilişkin genelge