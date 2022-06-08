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Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var." dedi.

Ali İhsan Çam   | 08.06.2022
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var

Ankara

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyor." dedi.

Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var." diye konuştu.

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