Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var." dedi.
Ankara
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyor." dedi.
Maduro, "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.