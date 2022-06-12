Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma ve el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ali Çap ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.