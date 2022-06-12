Dolar
17.12
Euro
18.01
Altın
1,871.35
ETH/USDT
1,466.10
BTC/USDT
27,481.00
BIST 100
2,543.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları drone ile görüntülendi
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma ve el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Mümin Altaş   | 12.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ali Çap ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Eskişehir'de motosikletli 112 ekipleri ortalama 3 dakikada vakaya ulaşıyor
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı
Muş'ta "Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı
Van-İran sınırında düzensiz göçe karşı güvenlik önlemleri üst seviyede

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkes bu milletin ne olduğunu Efes 2022 Tatbikatı'nda gördüğü gibi bundan sonra da görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Milli Savunma Bakanı Akar: 200 yılda 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye'yi utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır

Milli Savunma Bakanı Akar: 200 yılda 3 kat büyüyen Yunanistan, Türkiye'yi utanmadan yayılmacılıkla suçlamaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz