Dolar
16.38
Euro
17.59
Altın
1,850.37
ETH/USDT
1,758.50
BTC/USDT
29,635.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 03.06.2022
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

Brüksel

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çankırı'da dolu ve sağanak etkili oldu
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu
Beykoz'da durağa çarpan İBB'ye bağlı kamyon su kanalına devrildi

Benzer haberler

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkan İstanbulspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ataşeleri ve müşavirleriyle bir araya geldi

NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız' mesajı

NATO Genel Sekreteri'nden 'Türkiye'nin endişelerini oturup konuşmalıyız' mesajı
Finlandiya Savunma Bakanı'ndan NATO üyelik süreci için 'çözüm bulmaya hazırız' mesajı

Finlandiya Savunma Bakanı'ndan NATO üyelik süreci için 'çözüm bulmaya hazırız' mesajı
Türkiye ile Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Pakistan arasında 7 anlaşma imzalandı