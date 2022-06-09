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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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