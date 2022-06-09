Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Şehit öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı şehadetinin 5’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022
Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz. pic.twitter.com/ZQt2vZ62TP