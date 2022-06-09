Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, vefatının 5. yılında andı.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Terör örgütü tarafından alçakça şehit edilen #AybükeYalçın öğretmenimizi şehadetinin 5. yılında rahmetle anıyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 9, 2022
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/eoyoSXCZN9