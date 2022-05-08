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Yaşam

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Anneler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Orhan Kuzu   | 08.05.2022
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Anneler Günü'nde unutulmadı

Karabük

Anne Yalçın'a çiçek verip gününü kutlayan Gümüş, feragat ve fedakarlığın timsali olan annelerin hayatları boyunca rehberleri, eğitimcileri ve zorlu hayat yolculuklarında kutup yıldızları olduğunu söyledi.

Annelere layık birer evlat olmanın, onları mutlu etmenin ve hak ettikleri değeri vermenin en büyük vazifeleri olduğunu vurgulayan Gümüş, "Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla eli öpülesi başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." dedi.

Gümüş, Safranbolu'daki tüm öğretmenlerin selamlarını aileye iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Yalçın da kendilerini unutmayanlara teşekkür etti.

Safranbolu Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu Müdürü Mehmet Özgür Atasoy ve okul öğretmenleri de ziyarette yer aldı.

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