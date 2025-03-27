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Dünya

Çin ve Fransa'dan "uluslararası krizlere karşı ortaklığı güçlendirme" mesajı

Çin ve Fransa Dışişleri Bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidarında uluslararası belirsizliklerin arttığı dönemde, aralarındaki stratejik koordinasyonu güçlendirerek uluslararası sistemin ve düzenin koruyucu olması gerektiğini vurguladı.

Emre Aytekin, Şeyma Yiğit  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Çin ve Fransa'dan "uluslararası krizlere karşı ortaklığı güçlendirme" mesajı

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile Pekin'de bir araya geldi.

Bakan Vang, 2025 yılının, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşunun 80. yılı olduğunu hatırlatara Çin ve Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi iki bağımsız büyük ülke ve "savaş sonrası düzeninin kurucusu ve koruyucusu" olduğunu belirtti.

İki ülkenin son yıllarda stratejik koordinasyonu ilerlettiğine dikkati çeken Vang, Çin ile Fransa arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın günün koşullarında daha fazla hayatiyet gösterdiğini ifade etti.

"Dünyanın orman kanununa dönmesine izin vermemeliyiz"

Vang, uluslararası durumun kaos ve dönüşümlerden geçtiği bir dönemde iki ülkenin, sorumluluk bilinci içinde tek taraflılığa karşı ve çok taraflılığa bağlı olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bloklar arası cepheleşmeye diyalog ve işbirliğiyle, ekonomik ayrışma ve bağları koparmaya karşılıklı fayda ve kazan kazan sonuçlarıyla karşı çıkmalı, daha eşit ve adil bir küresel yönetim sistemi inşa etmeli, dünyanın güçlünün zayıfı yediği orman kanununa dönmesine asla izin vermemeliyiz."

Çinli Bakan, bu amaç doğrultusunda iki tarafın stratejik koordinasyonu güçlendirerek birbirlerinin çok taraflı platformlarda dile getirdiği kavram ve önerileri desteklemesi çağrısında bulundu.

"Her zamankinden güçlü bir Fransa-Çin ortaklığı gerekiyor"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun krizleriyle mücadelede "Çin-Fransa ortaklığı" sağlanmasını istedi.

Barrot, "Şu anki durum, jeopolitik istikrar, refah ve gezegenimizin geleceği için her zamankinden daha güçlü bir Fransa-Çin ortaklığı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Çinli mevkidaşıyla yaptığı açıklamada ise Barrot, uluslararası krizlerin sıklaştığına ve iki ülke arasında "çözüme yönelik istikrarlı bir diyaloğun" kurulmasının önemine işaret etti.

"Yeni bir Avrupa ortaya çıkıyor"

"Siyasi, ekonomik ve güvenlik zorlukları ile karşı karşıya yeni bir Avrupa hızla ortaya çıkıyor." diyen Barrot, Avrupa'nın bu zorluklar karşısında tek pusulasının "stratejik özerklik" olduğunu vurguladı.

Barrot, Avrupa'nın çıkarlarını ve değerlerini savunmayı sürdüreceğini belirterek Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışın inşa edilmesi için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Çin'den "Rusya'nın iyi niyetli ve ciddi önerilerle müzakere masasına gelmesi için rol oynamasını" isteyen Barrot, ticaret savaşlarına da değindi.

Fransa'nın "her türlü ticaret savaşına karşı çıktığını" dile getiren Barrot, ticarette çok taraflılık ve refah için ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

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