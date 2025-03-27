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Dünya

AB-Orta Asya Dışişleri Bakanları 20. Toplantısı Türkmenistan'da yapıldı

20. Avrupa Birliği (AB)-Orta Asya Bakanlar Toplantısı, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlendi.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
AB-Orta Asya Dışişleri Bakanları 20. Toplantısı Türkmenistan'da yapıldı Fotoğraf: Özbekistan Dışişleri Bakanlığı

Taşkent

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vassilenko, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Meder Abubekirov ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas katıldı.

Toplantıda katılımcılar, bölge ülkeleri arasında ticaret-ekonomi, yatırım, ulaşım, güvenlik, yeşil enerji ve sürdürülebilir kalkınma, eğitim, bilim ve inovasyon alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi meseleleri ile Afganistan ve Ukrayna'daki durumun bölgeye etkisi ve ilgili konularda fikir alışverişinde bulundu.

AB-Orta Asya 2030 Geliştirilmiş İşbirliği Yol Haritası'nın hayata geçirilmesiyle ilgili konuları ele alan katılımcılar, bu çerçevede bölgelerarası siyasi diyalog ve işbirliğinin derinleştirilmesi, ekonomik ilişkiler ile ticaret ve yatırım hacminin artırılması, enerji ve iletişim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve kamu diplomasisinin güçlendirilmesi konularını da görüştü.

Toplantıda şiddet içeren aşırıcılıkla mücadele, siber suç ve dezenformasyon gibi siber tehditler, insan ticaretinin önlenmesi ve sınır güvenliği gibi ortak güvenlik konuları da ele alındı.

Taraflar, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 3-4 Nisan'da yapılacak AB-Orta Asya 1. Zirvesi'ne hazırlık meselelerinde fikir alışverişinde de bulundu.​​​​​​​

Toplantının ardından taraflarca imzalanan sonuç bildirisi yayımlandı.

AB-Orta Asya Dışişleri Bakanları 19. Toplantısı, Ekim 2023'te Lüksemburg'da yapılmıştı.

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