Dolar
38.01
Euro
41.16
Altın
3,050.97
ETH/USDT
2,004.80
BTC/USDT
86,452.00
BIST 100
9,627.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak’ta düzenlenen “Sektör Paydaşları Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: "Ordu (Ukrayna'da) hiçbir göreve gitmeyecek"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ülke ordusunun Ukrayna'daki hiçbir göreve katılmayacağını söyledi.

Lejla Biogradlija  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: "Ordu (Ukrayna'da) hiçbir göreve gitmeyecek"

Ankara

Karadağ'a resmi ziyaret gerçekleştiren Milanovic, başkent Podgoritsa'da Karadağlı mevkidaşı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Milanovic, Hırvat askerinin hiçbir şekilde Ukrayna'ya gitmeyeceğini bir kez daha yineledi.

Milanovic, "Hırvatistan ordusu (Ukrayna'da) hiçbir göreve gitmeyecek. Bu, tamamen devre dışı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Hırvatistan olsun veya olmasın o görevin gerçekleşmeyecek olması." ifadelerini kullandı.

Hükümetin gerek gördüğü takdirde Ukrayna'ya maddi veya askeri yardım yapabileceğini kaydeden Milanovic, ülkesinin savunmasından sorumlu olduğunu belirtti.

Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic de ülkesinin "Gönüllüler Koalisyonu" için aceleye etmeyeceğini, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun da gündemde olmadığını söyledi.

Anusic, Ukrayna'ya asker gönderilmesi durumunda da bunun barış misyonu kapsamında olacağını ifade ederek bunun kararını Cumhurbaşkanı Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve meclisin alacağını kaydetti.

Bu arada, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesi düzenleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte otobüsler, metro ve ANKARAY bayramda ücretsiz olacak
Aydın'da kirlilik nedeniyle sulama kanalındaki suyun rengi değişti
RTÜK'ten İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yayın ihlali yapan 4 kanala üst sınırdan ceza
Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisine dava açıldı
Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: "Ordu (Ukrayna'da) hiçbir göreve gitmeyecek"

Rusya, ABD ile varılan anlaşmaların hayata geçirileceğini umuyor

Rusya: Ukrayna, anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına saldırmaya devam ediyor

Rusya: Ukrayna, anlaşmaya rağmen enerji altyapılarına saldırmaya devam ediyor
Zelenskiy: ABD tarafının Karadeniz'de koşulsuz ateşkesi sağlamasını bekliyoruz

Zelenskiy: ABD tarafının Karadeniz'de koşulsuz ateşkesi sağlamasını bekliyoruz
Macron'dan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Moskova-Kiev diplomasisine övgü

Macron'dan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin Moskova-Kiev diplomasisine övgü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet