Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic: "Ordu (Ukrayna'da) hiçbir göreve gitmeyecek"
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, ülke ordusunun Ukrayna'daki hiçbir göreve katılmayacağını söyledi.
Ankara
Karadağ'a resmi ziyaret gerçekleştiren Milanovic, başkent Podgoritsa'da Karadağlı mevkidaşı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.
Sosyal medya hesabından görüşmeyi değerlendiren Milanovic, Hırvat askerinin hiçbir şekilde Ukrayna'ya gitmeyeceğini bir kez daha yineledi.
Milanovic, "Hırvatistan ordusu (Ukrayna'da) hiçbir göreve gitmeyecek. Bu, tamamen devre dışı. Bunun en önemli sebeplerinden birisi Hırvatistan olsun veya olmasın o görevin gerçekleşmeyecek olması." ifadelerini kullandı.
Hükümetin gerek gördüğü takdirde Ukrayna'ya maddi veya askeri yardım yapabileceğini kaydeden Milanovic, ülkesinin savunmasından sorumlu olduğunu belirtti.
Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic de ülkesinin "Gönüllüler Koalisyonu" için aceleye etmeyeceğini, Ukrayna'ya asker gönderme konusunun da gündemde olmadığını söyledi.
Anusic, Ukrayna'ya asker gönderilmesi durumunda da bunun barış misyonu kapsamında olacağını ifade ederek bunun kararını Cumhurbaşkanı Milanovic, Başbakan Andrej Plenkovic ve meclisin alacağını kaydetti.
Bu arada, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün "Gönüllüler Koalisyonu" zirvesi düzenleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.