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Yaşam

Gaziantep'te 112 yaşındaki asırlık çınara 'Anneler Günü' sürprizi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla 112 yaşındaki Fatma Tıraş ziyaret edildi.

Zekeriye Şimşek   | 08.05.2022
Gaziantep'te 112 yaşındaki asırlık çınara 'Anneler Günü' sürprizi Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Türkbahçe Mahallesi'nde oturan, 6 çocuk ve 38 torunu bulunan Fatma Tıraş'ı evinde ziyaret ederek, çiçek takdim etti ve pasta kesti.

Tıraş'ın elini öperek Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Vural, İslahiye Belediyesince hazırlanan ve içinde yaşam hikayesinin de bulunduğu "Uygarlıklar Başkentinde Yaşanmış Hayatlar" isimli kitabı asırlık çınara hediye etti.

Tıraş, Vural'a uzun yaşamasını çok yürüyüş yapmasına, doğal ve az yemeye borçlu olduğunu söyleyerek, kendisi için böyle bir sürpriz yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atatürk'ü çok sevdiğini ifade eden Tıraş, Başkan Vural'a, Atatürk'ü gördüğü anısını anlatarak gözyaşı döktü.

Trenle Fevzipaşa İstasyonu'na gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü görme imkanı bulduğunu dile getiren Tıraş, "Atatürk'ün Fevzipaşa'ya geldiği söylendi. Ben de herkes gibi koştum tren istasyonuna. Kalabalığın içinde Atatürk'ü vagonda görmek için ayağımın altına büyükçe bir taş koyarak üzerine çıktım. Atatürk'ü tren vagonunun penceresinden portre resim gibi gördüm. Ona el salladım." dedi.

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