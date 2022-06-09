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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz." dedi.

09.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik hattıyla koruma altına alma kararlılığımızı adım adım hayata geçiriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizin sınırları dibinde terör koridorları kurulmasına izin vermeyeceğiz, bunun için güvenlik hattımızın eksik kalan kısımlarını mutlaka tamamlayacağız." diye konuştu.

"Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yunanistan'ı gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz." şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Miçotakis herhalde adalara turistik çıkarma yapıyor. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Türkiye kimsenin hakkını, hukukunu çiğnemez ama kendi hakkını hukukunu da kimseye çiğnetmez.

Yunanistan'ı tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz. Türkiye Ege'de haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların tanıdığı yetkileri kullanmaktan geri durmayacak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’ı aklını başına alması konusunda ikaz ediyoruz

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