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Politika, Türkİye Uzayda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna ilişkin, "Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." mesajını paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin paylaşım

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının başarıyla fırlatıldığı görüntülere de yer verildi.

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