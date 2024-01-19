Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna ilişkin, "Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." mesajını paylaştı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonunun yolculuğa başlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 18, 2024
Yolun açık olsun Alper Gezeravcı!#GururDuyTürkiye, devamı gelecek… 🇹🇷 pic.twitter.com/W3vINFo1MX
Altun, paylaşımında, "Ülkemizin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı. Yolun açık olsun Alper Gezeravcı. Gurur duy Türkiye, devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Paylaşımda, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının başarıyla fırlatıldığı görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.