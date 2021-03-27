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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İstanbul Sözleşmesi fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili "Bu iş bitti. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.03.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İstanbul Sözleşmesi fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı

Ankara

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuyla ilgili eleştirilerine sosyal medya hesabından cevap veren Fahrettin Altun, şöyle devam etti:

"CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. 'İstanbul Sözleşmesi'nden ancak Meclis kararıyla çıkılır' demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor. Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana!"

Paylaşımında, "Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz." ifadesine yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Zahmet olmazsa '9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi'ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama! Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usulüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!"

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