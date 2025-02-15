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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki açıklamalarına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz." ifadesini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki açıklamalarına ilişkin paylaşım

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından TÜSİAD'a yönelik tepki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Hukuk kuralları içinde, ifade özgürlüğü ve eleştiri yapabilme hakkı kadar bu eleştiriyi eleştirmenin de aynı ölçüde temel bir hak olduğunu belirten Yılmaz, "Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Adli soruşturmaların ise hukukun konusu olduğunu ve bağımsız yargı tarafından kendi mecrasında karara bağlanacağını bildiren Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Demokratik siyasette temel bir düstur olarak gördüğümüz istişare yaklaşımı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun her kesimini dinlemeye, ülkemizin geleceği için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Geniş toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerini, milletimizin çizdiği rotayı siyasetimizde esas almayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, insanımıza hiçbir şey kazandırmayacak ideolojik yaklaşımlar ve karamsarlıkla değil, gerçekçi politikalar ve umutla inşa edeceğiz. Son 23 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile her alanda büyük mesafeler alan ülkemizi, daha ileriye taşıyacak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Dünyanın ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik olarak içinden geçtiği bu kritik dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vurgulandığı üzere iç cephemizi güçlendirmeye, kapsayıcı demokratik siyaset ile hareket etmeye devam edeceğiz."

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