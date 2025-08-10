Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamlamasına ilişkin, "Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bıraktığını anımsattı.

Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte vesayet makamı olarak görülen ve seçim süreçlerinde krizler yaşanan cumhurbaşkanlığı makamı, artık milli iradenin yürütmedeki karşılığı haline gelmiştir. Sayısız eser, hizmet ve reformla yakın tarihimize damgasını vuran Sayın Erdoğan, milletin adamı olarak gönüllerde yer etmiştir. Ekonomide, sosyal politikalarda, demokratik atılımlarda ve dış politikada farklı bir dönem başlatmış, statükoya karşı değişimin adı olmuştur. Millete hizmet yolunda nice yıllara."

