Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, American Turkish Business Roundtable heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti.

Harun Kutbe  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, American Turkish Business Roundtable heyetini kabul etti

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini daha güçlü bir zemine taşıma hedefiyle, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi vizyonu doğrultusunda iş dünyalarımız arasındaki temasların artırılması, yatırım kanallarının genişletilmesi ve enerji, savunma ile gemi inşası başta olmak üzere pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için ATBR heyeti üyelerine teşekkür ediyorum."

