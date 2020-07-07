Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Derviş Eroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kalp ameliyatı geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalp ameliyatı geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "acil şifa" dileklerini ileten Oktay, Eroğlu'na en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.