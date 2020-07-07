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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Derviş Eroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kalp ameliyatı geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İsa Toprak   | 07.07.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Derviş Eroğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kalp ameliyatı geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu telefonla arayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "acil şifa" dileklerini ileten Oktay, Eroğlu'na en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

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