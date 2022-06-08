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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AP'nin Türkiye raporuna tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Parlamentosunun 2021 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs meselesine yönelik sığ ve vizyonsuz ifadeleri, AP'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sözcülüğüne soyunduğunun yeni bir kanıtıdır." dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AP'nin Türkiye raporuna tepki Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye hakkında hazırlanan ve kabul edilen 2021 yılı raporuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Oktay, "AP'nin 2021 Türkiye raporunda yer alan Kıbrıs meselesine yönelik sığ ve vizyonsuz ifadeleri, AP'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözcülüğüne soyunduğunun yeni bir kanıtıdır. Şayet AB ve AP, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa; Kıbrıs Türk halkını yok saymaktan vazgeçmeli, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeli ve 2004'te Kıbrıs Türk halkına verdiği taahhütleri yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

"Bu defter artık kapanmıştır"

Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve devlet olduğuna değinen Oktay, "Rumların 50 yıla yakın süredir, oyalama taktikleriyle, 2004'te ve 2017'de reddettikleri bir model (federasyon), 50 yıl daha müzakere edilmeyecektir. Bu defter artık kapanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

AP'nin Türkiye raporunda, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasının ve Türk tarafının iki devletli çözüm önerisinden vazgeçmesinin beklendiği yer almıştı.

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