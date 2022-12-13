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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur

Sinan Uslu   | 13.12.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur Fotoğraf: Mehmet Kaman / AA

TBMM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası) Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum." dedi.

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