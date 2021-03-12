Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehit Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını şiddetle kınadığını bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afsız ömür boyu hapse mahkum edilmiş caninin tahliyesi adalete duyulan güveni yok etmekle kalmayacak, terörü amacına ulaşmak için mübah gören insanlık yoksunlarını da teşvik edecektir" dedi.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı şehit eden, afsız ömür boyu hapse mahkum edilmiş caninin tahliyesi adalete duyulan güveni yok etmekle kalmayacak, terörü amacına ulaşmak için mübah gören insanlık yoksunlarını da teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.
1️⃣Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı şehit eden, afsız ömür boyu hapse mahkum edilmiş caninin tahliyesi adalete duyulan güveni yok etmekle kalmayacak, terörü amacına ulaşmak için mübah gören insanlık yoksunlarını da teşvik edecektir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 12, 2021
Tahliye kararına tepki gösteren Oktay, "Teröristin salıverilmesinin önünü açan Bölge İdare Mahkemesi kararını ve bu kararı temyiz etmeyerek bir katilin toplum içine karışmasına zemin hazırlayanları insanlık adına şiddetle kınıyor, böyle bir vicdansızlığın parçası olmamaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.