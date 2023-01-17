Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC ile elektrik temini projesini başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısında, "KKTC'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye’deki sağlık sisteminden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz." dedi.
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