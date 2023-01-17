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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC ile elektrik temini projesini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz." dedi.

Harun Kutbe   | 17.01.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC ile elektrik temini projesini başlatıyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısında, "KKTC'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Türkiye’deki sağlık sisteminden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz." dedi.

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