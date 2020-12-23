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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." açıklamasında bulundu.

Mümin Altaş   | 23.12.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." açıklamasında bulundu.

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