Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." açıklamasında bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız." açıklamasında bulundu.
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