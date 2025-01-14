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CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Mümin Altaş  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Konferans Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen program, 2,5 saat sürdü.

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