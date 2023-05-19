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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene teşekkür ve sandığa gitme çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde sandığa giden yurt dışındaki seçmene teşekkür ederek, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için de sandığa gitmeleri çağrısı yaptı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene teşekkür ve sandığa gitme çağrısı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yurt dışında yaşayan seçmene seslenerek, "Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki seçmenin, tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevlerini en güzel şekilde yerine getirdiğini, şahsına ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız."

Erdoğan, sergiledikleri bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için yurt dışındaki seçmene en kalbi şükranlarını sunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum."

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