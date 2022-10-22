Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,304.20
BTC/USDT
19,150.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Irak Cumhurbaşkanı Reşid'i, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Kaan Bozdoğan   | 22.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Abdullatif Reşid'i tebrik etti.

Görüşmede, komşu Irak'ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye'den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İİT 12. Enformasyon Bakanları Konferansı Başkanlığı Türkiye'ye devredildi
Bakan Soylu: Bingöl'de 6 milyon 400 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki konutların temeli 25 Ekim'de atılacak
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan: Çocuklarımızın metaverse teknolojisi ile ilişki kurabiliyor olması önemli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Barış dini olan İslam sistematik nefret söylemiyle ötekileştirilmek isteniyor

Benzer haberler

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki konutların temeli 25 Ekim'de atılacak

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamındaki konutların temeli 25 Ekim'de atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Cumhurbaşkanı Reşid'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Emek ve Dayanışma Kongresi'nin katılımcı başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 250 milyon dolardan 3 milyar doların üzerine çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayi ürünleri ihracatımızı yıllık 250 milyon dolardan 3 milyar doların üzerine çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı
Bakan Varank: Togg minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak

Bakan Varank: Togg minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet