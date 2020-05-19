Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 'Asla vazgeçmeyin' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.
Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var! pic.twitter.com/etxoQ8Pi6i
Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.