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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 'Asla vazgeçmeyin' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.

Sefa Mutlu   | 19.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere 'Asla vazgeçmeyin' mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gençlere seslendi.

Erdoğan, iletisinde "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin. Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda ise çok sayıda gencin "gelecek" mesajları yer aldı.

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