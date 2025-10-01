Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Takibini yapıyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi.
Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.