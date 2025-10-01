Dolar
41.59
Euro
48.85
Altın
3,864.21
ETH/USDT
4,302.50
BTC/USDT
116,798.00
BIST 100
11,220.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Küresel Sumud Filosu”ndaki "Alma" gemisinden yayındayız. İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” Gazze’ye doğru seyrini sürdürüyor
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Takibini yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 01.10.2025 - Güncelleme : 01.10.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Takibini yapıyoruz"

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini hatırlatarak, F-35 ile ilgili sorusu üzerine, "Biz onlara dedik ki 'parayı verdik, siz hala F-35'leri vermediniz. Bu kadar. Şimdi takibini yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerini geri çektiği" iddiasını yalanladı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
MSB: Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetleri kapsamında 11 kişi tahliye edildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü
Bursa'daki "pitbull"lu saldırı davasında sanıkların 21'er yıla kadar hapsi istendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Takibini yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 açıklaması: "Takibini yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda hepimiz biriz, beraberiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Yeni yasama yılı başlıyor

Yeni yasama yılı başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için sürece katkı vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için sürece katkı vermeye devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet