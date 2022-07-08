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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Hande İlbeyi Canca   | 08.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski Japonya Başbakanı Abe için başsağlığı mesajı

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."


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