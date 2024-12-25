Dolar
35.20
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,473.10
BTC/USDT
98,302.00
BIST 100
9,894.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi nedeniyle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ferdi Türkten  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

Ankara

Erdoğan, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakü-Grozni seferini yapan, 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere 67 kişinin bulunduğu Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçak, Aktau yakınlarında düşmüştü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu
Marmara'nın batısı ve İstanbul için fırtına uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler yapılamayacak
Şile'de 51 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e taziye telefonu

Türkiye'den Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye

Kazakistan’da düşen uçaktan 32 kişi kurtuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK terör örgütü ve uzantılarının raf ömrü tükenmiştir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet